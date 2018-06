Marginal Tietê tem 2 faixas interditadas para obras da Comgás A interdição de duas faixas na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, próximo a Ponte do Limão, provocou congestionamento nas proximidades até o meio-dia. Às 11h45, quatro faixas estavam bloqueadas e causando lentidão entre as Pontes do Limão e Freguesia do Ó. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a Comgás realiza obras no local desde às 8 horas deste domingo. O trecho deve ser liberado no início desta tarde.