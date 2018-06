Maria vai com as outras É um pouco irritante quando as vendas sobem por causa de uma novela - o não significa que o produto seja ruim. Na Radharani, o bibelô do deus hindu Ganesha, que aparece na trama da Globo e é reverenciado por remover obstáculos, vende muito. A versão em resina custa R$ 99. Os vários modelos de kaftans - batas longas e coloridas - custam a partir de R$ 89. O brinco dourado com correntinha atrás da orelha (R$ 49) é o mais procurado. Jardim Sul. 3772-3330.