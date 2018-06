Marido da funkeira Verônica Costa deve ter alta nesta quarta-feira

SÃO PAULO - O empresário Márcio Costa, marido da funkeira e ex-vereadora Verônica Costa, deve receber alta hospitalar, informou a assessoria do Hospital Pasteur, no Meir, zona norte do Rio de Janeiro. Ontem, ele foi submetido a um procedimento de raspagem no centro cirúrgico para retirada da pele morta, devido às queimaduras que sofreu em várias partes do corpo.

Acusada de agressão e tentativa de homicídio, Verônica prestou depoimento na manhã de ontem no 42ª Delegacia de Polícia no bairro do Recreio, na zona oeste carioca. A funkeira negou que tenha torturado o marido.

O empresário está internado desde a última quarta-feira. Vítima de queimaduras de segundo grau em várias partes do corpo, ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira e diz que foi torturado pela mulher, o irmão, a irmã e o padrasto dela.