Marido de funkeira acusada de tortura deixa o hospital

SÃO PAULO - O empresário Márcio Costa, marido da funkeira e ex-vereadora do Rio de Janeiro Verônica Costa, recebeu alta hospitalar hoje. Ele estava internado no Hospital Pasteur, no Meir, desde o dia 23 de fevereiro.

O empresário, que sofreu queimaduras de segundo grau em várias partes do corpo, acusa a funkeira de tortura. Na segunda-feira, Verônica prestou depoimento na 42ª Delegacia de Polícia do Rio e negou as acusações do marido. Marcio deve prestar depoimento ainda nesta semana.