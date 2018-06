Marido de funkeira Verônica Costa depõe nesta sexta-feira no Rio

SÃO PAULO - O marido da funkeira e ex-vereadora Verônica Costa, Márcio Costa, está prestando depoimento na 42ª DP do Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 4. Márcio acusou Verônica de torturá-lo com a ajuda de parentes no último dia 23 de fevereiro. O motivo teria sido a desconfiança da cantora de que ele tivesse uma amante.

Verônica Costa já deu depoimento à polícia, e negou a tortura. Ela acusou o marido de estar sob efeito de drogas quando chegou em casa no dia da ocorrência. Márcio Costa estava com queimadura e ferimentos e ficou internado até quarta-feira.