Marido é suspeito de matar mulher em MG A dona de casa Maria Helena da Conceição, de 36 anos, foi encontrada morta no sábado, na casa onde morava, com ferimentos na cabeça, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito é o marido da vítima, o ajudante de manutenção Moacir Marques da Silva, de 40 anos, ainda foragido. Um machado encontrado no local é apontado como a provável arma do crime. O casal havia brigado.