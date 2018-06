Marido espanca mulher e é morto por Rottweiler Renato Danesi Neto, de 55 anos, foi assassinado por seu próprio cão, um Rottweiler de cor preta, na madrugada desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, Neto era alcoólatra e chegou em sua casa por volta das 3 horas. Ele iniciou uma discussão com sua mulher, Valéria Bernadete Danesi, de 51 anos, que também é alcoólatra e tem problemas psiquiátricos. O Rottweiler do casal defendeu Valéria e atacou o marido. Neto foi encontrado morto no banheiro de sua casa, na Rua Mariazinha Vicenzzoto, no Jardim Aricanduva, zona leste da capital. Testemunhas afirmaram que os dois levavam uma vida conturbada com brigas constantes. A filha do casal, Renata Adriana Danesi, disse aos policiais que sempre que o pai agredia sua mãe, o cachorro a defendia. O Rottweiler foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses.