Marido fere mulher com golpes de tesoura em Maceió

Em plena a semana internacional da mulher, Francisco Mendes Pereira, de 30 anos, espancou e tentou matar a esposa, Marileide Ferreira dos Santos, de 42, com golpes de tesoura escolar. A tentativa de homicídio só não se consumou, segundo a vítima, porque vizinhos apartaram a briga e chamaram a polícia. Francisco Mendes foi preso em flagrante, acusado de ferir a esposa. A agressão ocorreu na noite de quarta-feira, 4, na residência do casal, no bairro do Mutange, em Maceió.

Segundo Marileide Ferreira, o marido teria bebido durante toda à tarde e quando chegou em casa teria iniciado uma briga. A dona de casa tentou arrumar as malas para ir embora, quando o marido pegou uma tesoura escolar partiu para cima dela, tentado furar seu pescoço. "Coloquei a perna para me defender. Ele ainda tentou pegar uma faca. Só não fui morta porque vizinhos me ajudaram", relatou a Marileide, que foi atendida no Hospital Geral do Estado e passa bem.

Em entrevista à imprensa, Francisco Mendes negou a versão da esposa e disse que brigou com Marileide por ela teria lhe humilhado na frente dos amigos, enquanto bebia num bar próximo a sua residência. "Eu não tentei matá-la ou pegar faca", negou. No entanto, essa não foi a primeira vez que Marileide denunciou o marido por agressão. Preso pela Polícia Militar, Mendes foi conduzido para a Delegacia de Plantão (Deplan 1), onde foi autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha.