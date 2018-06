Marido que mantinha esposa como refém se entrega em SP O homem que vinha mantendo a esposa com o refém e a ameaçava com uma faca entregou-se à polícia pouco antes das 15h, após negociações com integrantes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). Segundo as primeiras informações da polícia, o homem, cuja identidade não foi fornecida, está desempregado e tem problemas familiares. Ele resolveu ameaçar a esposa para chamar a atenção. O homem está detido no 38º DP, na Vila Amália. A esposa não sofreu ferimentos, mas foi encaminhada pela polícia para o Pronto-Socorro do Mandaqui por estar muito abalada emocionalmente. O caso aconteceu em Lauzane Paulista, na zona norte da cidade.