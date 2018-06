Marido tenta incriminar professora com crack Uma professora foi presa hoje de manhã quando chegava à escola onde dá aula, na zona Leste da capital paulista. No carro dela havia vinte pedras de crack, mas ao investigar o caso, a polícia descobriu que a professora era vítima de um crime praticado pelo marido, Davi Nunes, que já havia sido preso acusado de roubo de cargas. Desde fevereiro, a mulher tentava separar-se dele e para vingar-se, Nunes colocou a droga no veículo dela e chamou a polícia. A professora foi levada para a delegacia, mas os policiais desconfiaram da história e interrogaram Nunes, que confessou ter colocado a droga no carro. Ele foi preso e além de responder processo por falsa comunicação de crime. Além disso, segundo a TV Globo, a polícia quer saber onde ele conseguiu o crack.