Marido tenta matar mulher 3 vezes e é preso Acusado de tentar matar a mulher três vezes em menos de 48 horas, Severino Augusto de Lima, de 43 anos, foi autuado em flagrante anteontem na Delegacia da Mulher e levado à penitenciária de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Segundo informações do posto policial do Hospital da Restauração, tentou no sábado asfixiar a companheira Maria da Conceição de Melo, de 54 anos, que havia sido internada naquela madrugada com acidente vascular cerebral (AVC). Na visita, o marido começou a estrangulá-la, mas viram a agressão e chamaram a polícia. Ele fugiu. Suspeita-se que ela tenha sofrido o AVC após ser espancada por ele. Ele voltou no domingo e tentou de novo matá-la. Foi denunciado pelo irmão da vítima e levado à delegacia. Severino disse viver há 23 anos com Maria José, com quem tem um filho de 18 anos, e negou que a espancasse ou tivesse tentado matá-la.