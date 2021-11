Marília Mendonça é resgatada após queda de avião no interior de Minas Gerais

(em atualização)

O avião da equipe da cantora Marília Mendonça caiu por volta das 15h30 desta sexta-feira, 5, em uma cachoeira na Serra da Piedade, próximo ao município de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. Segundo a assessoria de imprensa da artista, todos os passageiros foram resgatados e passam bem.

A artista tinha um show marcado em Caratinga na noite desta sexta. Fãs da cantora também se dirigiram ao local e acompanham o trabalho de resgate.

Por volta das 17h, uma das vítimas foi retirada de dentro da aeronave pelo Corpo de Bombeiros, mas seu estado de saúde ainda não foi confirmado.

O caso mobilizou a atuação de policiais militares, bombeiros e profissionais do Samu, que se deslocaram ao local da queda. Imagens transmitidas por uma rede local mostram a aeronave de pequeno porte sobre as pedras da cachoeira, com a fuselagem avariada.

Duas horas antes, Marília postou um vídeo em suas redes sociais no qual aparece a caminho da aeronave e já dentro do avião. Veja abaixo: