Marília Mendonça, Moro, metaverso e Ômicron: confira destaques de novembro

No mês de novembro, o Brasil se despediu de Marília Mendonça, um dos maiores nomes da nova geração do sertanejo, que morreu de forma trágica em um acidente de avião.

No penúltimo mês do ano, a corrida eleitoral acelerou e um dos destaques foi a entrada na disputa do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro.

Tivemos ainda a descoberta da Ômicron, variante do coronavírus detectado na África do Sul, reportagem sobre o asteroide que extinguiu os dinossauros, novidades sobre o metaverso, e conteúdos sobre saúde e bem-estar, além da aguardada inauguração do Parque Augusta, na região central de São Paulo. Confira as matérias divulgadas pelo Estadão que mais se destacaram em novembro.

Cantora Marília Mendonça morre aos 26 anos em acidente aéreo

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu no dia 5 de novembro, após a queda do avião que a levava para um show no município de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. A morte da cantora gerou comoção, homenagens de fãs e famosos. Seu velório reuniu uma multidão e as músicas da cantora, que fez sucesso em sua curta carreira, foi a mais ouvida no mundo no dia do seu enterro. Veja os detalhes do acidente aéreo que matou Marília Mendonça.

Tudo conspira a favor de Moro: crise tucana, filiação de Santos Cruz, renúncia de Mandetta

A pré-candidatura à Presidência do ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro não chega a ser uma novidade, mas pela primeira vez Sergio Moro assumiu a pretensão de fazer parte da disputa e agora busca se firmar como o candidato da terceira via. E, como apontou a colunista Eliane Cantanhêde, muitos fatores têm ajudado Moro, entre eles, a crise tucana gerada nas prévias do partido, a filiação de Santos Cruz ao Podemos e a saída de Mandetta da disputa presidencial.

Deltan Dallagnol renuncia ao MP e deve entrar para a política

Seguindo os passos do ex-juiz Sergio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol, de 41 anos, renunciou definitivamente ao seu cargo no Ministério Público e deve entrar para a política, disputando uma vaga à Câmara dos Deputados em 2022. Como mostra reportagem do Estadão, por enquanto, dois partidos disputam a filiação do ex-procurador: o Partido Novo e o Podemos.

Delegada da PF responsável por extradição de blogueiro é exonerada

A delegada da Polícia Federal Silvia Amelia da Fonseca foi exonerada do cargo de diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). A demissão, assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi vista dentro da PF como uma represália ao andamento do processo de extradição do youtuber bolsonarista Allan dos Santos, do canal Terça Livre, que segue foragido.

Viagem para a Europa: Veja o que muda com as novas restrições da quarta onda de covid-19

No penúltimo mês do ano, o mundo já se preparava para as festividades de Natal e Ano-Novo, quando surgiu a notícia de uma nova variante do coronavírus detectada na África do Sul. Pesquisadores tentam compreender a transmissibilidade e a letalidade da nova cepa, enquanto as farmacêuticas já se movimentam para identificar o nível de eficácia das vacinas contra a Ômicron. Para os viajantes, toques de recolher e bloqueios em alguns países tornaram mais uma vez difícil planejar uma visita ao continente europeu.

A rocha que acabou com os dinossauros foi muito mais do que uma assassina

Por 40 anos, os cientistas estudaram a história desse objeto catastrófico, conhecido agora como o asteroide Chicxulub. Hoje, o impacto representa mais do que apenas um dia ruim na Terra; tornou-se uma espécie de Pedra de Roseta que pode decifrar enigmas mais profundos sobre as origens da vida e o futuro da civilização humana, tanto em nosso planeta quanto em outros mundos da galáxia.

Como será o mundo quando todos estiverem no metaverso?

O conceito de metaverso ganhou destaque desde quando o Facebook mudou seu nome para Meta, e Mark Zuckerberg anunciou que a empresa investiu US$ 50 milhões para criar um novo mundo de realidade virtual. O anúncio foi feito no fim de outubro, mas a repercussão se estendeu e continua gerando muito interesse e dúvidas. A proposta dessa matéria é explicar mais sobre o conceito e tentar prever qual será o impacto desse universo de avatares online nas nossas vidas nos próximos anos.

Parque Augusta tem clima de praia e lota em primeiro feriado após inauguração

No primeiro feriado após sua abertura, o Parque Augusta Prefeito Bruno Covas ficou praticamente lotado. O novo endereço registrou cenas mais comuns apenas nos parques mais tradicionais, como Villa-Lobos, Ibirapuera e Tiquatira. Visitantes com biquínis e sungas num clima de praia no gramado; famílias fazendo piqueniques e shows musicais e circenses agitaram a mais nova área de lazer da região central da capital paulista.

Qual a quantidade de exercício que precisamos para viver mais?

Para aumentar nossas chances de uma vida longa, provavelmente devemos dar no mínimo 7.000 passos por dia ou praticar esportes como tênis, ciclismo, natação, corrida ou badminton por mais de 2 horas e meia por semana, de acordo com dois novos estudos em grande escala sobre a relação entre atividade física e longevidade.

Pilates: conheça os benefícios da prática para o corpo

A pandemia agravou problemas como estresse e má postura. Por isso, ao buscar exercícios físicos, muitos acabam se decidindo pelo pilates. O método utiliza o peso do próprio corpo para executar os movimentos, e é recomendado por médicos principalmente para quem sofre com problemas de coluna. Mas não se restringe apenas a esse grupo.

