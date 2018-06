Marina acredita que será 'desvio' no segundo turno Confiante, a candidata do PV, Marina Silva, disse ontem acreditar que vai ao segundo turno. "No primeiro, a gente vota no candidato do coração. No segundo, se desvia do pior. Vou ser o desvio para que as pessoas se livrem do pior", afirmou, reagindo aos 9% de intenções de voto da pesquisa CNI/Ibope. "As pessoas não querem ver que nós estamos progressivamente avançando."