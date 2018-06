Marina: de Roraima para evento em Washington A senadora, ex-ministra do Meio Ambiente e candidata do Partido Verde (PV), Marina Silva, é outra convidada nos festejos do aniversário da demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol. Mas ela não vai cruzar com o presidente Lula, pois só poderá desembarcar em Maturuca depois que o serviço de segurança do Planalto liberar o espaço aéreo.