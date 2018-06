Marina dedica seis horas para o debate na TV

As primeiras três horas de trabalho serão na parte da manhã. A segunda está programada para o final da tarde, após os organizadores do debate anunciarem a posição dos candidatos no estúdio da TV e a ordem das perguntas.

Entre os principais concorrentes à Presidência, Marina tem sido quem mais insiste na necessidade de debates. Como seu partido dispõe de pouco mais de um minuto nos blocos de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, a candidata do PV vê nos debates a melhor oportunidade para expor suas ideias, tentar se diferenciar dos adversários do PT e do PSDB e fazer decolar a campanha verde.