Marina fala mais que Serra, que fala mais que Dilma

Os candidatos tiveram aproveitamento diferente nas entrevistas ao Jornal Nacional. Dos três, Marina Silva (PV) foi quem falou durante mais tempo: por 9 minutos e 14 segundos. José Serra (PSDB) falou durante 8 minutos e 58 segundos, e Dilma Rousseff (PT) ocupou 8 minutos e 42 segundos com suas respostas.

Proporcionalmente, o aproveitamento dos candidatos foi quase igual, entre 70% e 72% do tempo da entrevista. Mas variou, em valores absolutos, porque o tempo total das entrevistas foi diferente. A conversa com Dilma durou 12 minutos e 24 segundos; a com Serra, 12 minutos e 41 segundos, e a com Marina, 13 minutos.

Os dois candidatos de oposição também deram mais respostas, diversificando a pauta da entrevista. Dilma fez 9 intervenções, contando a mensagem final. Marina fez 11, e Serra, 14.

Os apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes tentaram controlar as falas dos entrevistados e os interromperam várias vezes. Mas a reação dos candidatos foi diferente, produzindo resultados distintos sobre o tempo total da entrevista.

Primeira a participar do programa, na segunda-feira, Dilma foi interrompida 15 vezes pelo casal de entrevistadores. A petista parou suas respostas na maioria das vezes, ou entrou em discussões pontuais com Bonner, cortando a linha de raciocínio que vinha seguindo. O jornalista chegou a ser contido por Fátima em um dos embates com a entrevistada.

Marina sofreu menos interrupções, mas não foram poucas: nove vezes. A candidata do PV não parou de falar quando foi interrompida nas primeiras vezes. Apenas depois de várias tentativas, Bonner insistiu a cortou a fala de Marina, mas acabou dizendo que "devolveria" 30 segundos a ela, pela interrupção. Por isso, foi a entrevista mais longa das três.

Equívocos. Último a ser entrevistado, Serra não cometeu alguns dos equívocos das adversárias. Na maior parte do tempo, olhou diretamente para o telespectador. Marina, por exemplo, nos 9 primeiros minutos de entrevista olhou apenas para os entrevistadores. O tucano também se preocupou em sorrir mais.

Foi interrompido 12 vezes, mas foi mais conciso nas respostas. Dilma, por exemplo, gastou mais de 1 minuto em 5 de suas 9 respostas. Respondendo quase sempre em menos de 1 minuto, Serra acabou falando sobre mais temas do que as adversárias. Apenas nas considerações finais, Serra demorou demais e não conseguiu concluir seu discurso.

Atuação. Dilma mudou de estratégia em comparação ao debate na TV Bandeirantes. Preocupou-se em associar seu nome ao do presidente Lula desde o começo da entrevista. Citou 18 vezes o "governo", usou o plural "nós" 16 vezes, sempre como sinônimo de sua atuação ao lado do presidente, e se apresentou como "braço direito e esquerdo" de Lula.

Marina deixou de lado o bom-mocismo que exibira no debate da Band e foi mais incisiva. Falou praticamente quanto quis. Usou frases mais longas que os rivais, falou muito em primeira pessoa - disse "eu" 44 vezes, tantas quanto Serra - e procurou conectar seu tema predileto, o meio ambiente, à vida das pessoas, associando-o à educação e à saúde.

Serra falou "Lula" tantas vezes quanto Dilma (sete), mas porque foi provocado por Bonner. Tematicamente, dividiu-se entre seu tema predileto, a "saúde" (8 citações), e um assunto a que foi levado a falar a respeito por causa das perguntas: "estradas" (8 menções).