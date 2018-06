Marina promete destinar à saúde 10% da receita Pré-candidata do PV à Presidência, Marina Silva, prometeu trabalhar para destinar 10% da receita da União à área da saúde, se eleita. O compromisso foi assumido ontem no 26.° Congresso Nacional de Secretários da Saúde, em Gramado (RS), um dia após os adversários Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB) passarem pelo evento acenando com a regulamentação da Emenda Constitucional 29, que transferiria mais verbas para o setor.