Marina propõe agência para regular eventos As propostas de Marina Silva (PV) para a Copa do Mundo de 2014 também tratam de infraestrutura. Sua principal proposta é criar uma agência reguladora temporária, cujo objetivo seria fiscalizar e gerenciar as obras de três grandes eventos que serão realizados no Brasil nos próximos anos: Copa do Mundo, Rio+20 e Olimpíada de 2016. "Essa agência executora extraordinária teria começo, meio e fim e atuaria de forma autônoma para botar as coisas para funcionar", explica Tasso de Azevedo, um dos coordenadores do programa de Marina.