Marina Silva participa hoje de sabatina no 'Estado'

O evento terá início às 10 horas, no auditório do Estado, e será transmitido ao vivo pela TV Estadão, na internet.

Marina Silva tem 52 anos e está em seu segundo mandato como senadora pelo Acre. Foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula, entre 2003 e 2008. Antes disso, foi vereadora e deputada estadual. Em sua chapa, o candidato à Vice-Presidência é o empresário Guilherme Leal, um dos donos da Natura.

O encontro será mediado pelo jornalista Roberto Godoy e os candidatos responderão a perguntas de jornalistas do Grupo Estado e de leitores e internautas.

O vídeo da sabatina ficará disponível no portal do Estadão (www.estadao.com.br). Leitores poderão encaminhar perguntas para os candidatos pelo e-mail debate@estadao.com.br.

A sabatina com os candidatos à Presidência também será acompanhada pela Rádio Eldorado, que transmitirá flashes ao vivo, e pelos repórteres da Agência Estado.

Os principais momentos de cada entrevista serão publicados na edição do Estado de amanhã.

Parceria. O Grupo Estado também promove, em parceria com a TV Gazeta, um debate televisivo com os presidenciáveis, no dia 8 de setembro, às 23h.

Apenas Dilma Rousseff ainda não confirmou presença no debate. Caso não compareça, a bancada com seu nome ficará vazia, segundo as normas definidas pelos demais partidos. Se decidir participar, ela terá de aceitar as regras já assinadas.

O debate na TV Gazeta será mediado pela apresentadora Maria Lydia Flandoli e contará com a participação de mais quatro jornalistas: Paulo Markun (comentarista da TV Gazeta), Silvia Corrêa (chefe de redação da emissora), Celso Ming (colunista de economia do Estado) e João Bosco Rabello (diretor da Sucursal de Brasília do Estado). O evento será transmitido ao vivo pela TV Gazeta, pelas rádios Gazeta e Eldorado e, na internet, no portal da Gazeta e no estadao.com.br.