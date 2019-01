Marina visita Córrego do Feijão e critica projetos que tentam flexibilizar legislação ambiental

A ex-ministra do meio ambiente Marina Silva (Rede) criticou neste domingo, 27, projetos que pretendem flexibilizar a legislação ambiental. Acompanhada do senador Randolfe Rodrigues (PSOL), ela esteve na localidade de Córrego do Feijão, uma das mais atingidas pela tragédia provocada pelo rompimento de mais uma barragem da Vale.

Marina lembrou que paralisou o licenciamento das usinas hidrelétricas de Belo Monte e Santo Antônio, ambas com participação da Vale, por considerar falha a documentação apresentada.

"O licenciamento não pode ser feito por encomenda. Não tem dificuldade. É fazer como deve ser feito", disse a ex-ministra, que ficou menos de uma hora no local. "Nosso compromisso é com a defesa da vida".

Para Marina, o uso de tecnologias, mesmo as aparentemente menos danosas, deve se subordinar à ética. "A tecnologia existe e responde à ética. É a ética que protege a vida das pessoas. Quando há dúvida, o licenciamento deve ser interditado para mais estudos", completou.