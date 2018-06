Marinha acompanha veleiro argentino que está à deriva no RS

A Marinha do Brasil informou na manhã desta segunda-feira, 17, que está acompanhando o veleiro que está à deriva com um casal de argentinos no litoral do município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, desde a manhã de domingo, 16.

De acordo com a Marinha, desde que recebeu o chamado, o Salvamar Sul está mantendo o acompanhamento da embarcação Baby Sac, que encontra-se à deriva a cerca de 70 milhas da costa, perto do Farol de Albardão.

Ainda segundo o órgão, embora não tenha havido nenhum pedido de socorro por parte dos tripulantes, a fim de salvaguardar a vida humana, a marinha irá acionar o seu navio de serviço, o rebocador de Alto-Mar Tritão para prestar apoio aos argentinos, conduzindo-os para o Porto do Rio Grande.