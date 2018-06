Marinha ajudará a atender vítimas de chuvas no AM

Quatro barcos da Marinha do Brasil vão dar suporte de atendimento médico para as vítimas das enchentes em cidades do Amazonas, segundo informou o governo estadual. As cidades atendidas pela Marinha serão Anamã, Parintins, Barreirinha e Itacoatiara, os mais atingidos pela enchente, cujos hospitais se encontram debaixo d''água, de acordo com o governo.

Os barcos, que iniciaram ontem os deslocamentos aos municípios, ficarão ancorados em frente às cidades, prestando todos os atendimentos médicos necessários. Além disso, equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (Susam) estão monitorando a situação de perto para tomar com antecedência todos os possíveis cuidados para prevenir doenças provenientes das cheias dos rios. Segundo levantamento do governo estadual, são 53 os municípios atingidos pela cheia.