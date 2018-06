Marinha apreende 30 quilos de maconha em Manaus Uma canoa motorizada com cerca de 30 quilos de cocaína foi apreendida por uma lancha da Marinha no dia 9, próximo ao município de Fonte Boa, a 680 quilômetros de Manaus. Segundo a assessoria da Marinha, a canoa foi avistada pelos oficiais durante operação de patrulha rotineira pelos rios do Amazonas. Os dois homens que ocupavam a canoa, ao serem avistados, atracaram e correram para a mata. Os oficiais da Marinha recolheram o barco, onde havia uma mala com a cocaína e outros sacos plásticos. Avisados pela Marinha, a Polícia Federal assumiu as investigações a partir do posto de Tabatinga, a 1.105 quilômetros de Manaus. A PF ainda não tem pistas do paradeiro dos ocupantes do barco. Segundo informações da assessoria da Marinha, durante o ano são realizadas operações de patrulha fluvial na Amazônia Ocidental, utilizando cinco navios-patrulha subordinados ao Comando do 9º Distrito Naval, com o apoio de helicópteros embarcados nos navios e de Lanchas de Ação Rápida, além de Fuzileiros Navais.