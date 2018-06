Marinha cede helicópteros para resgate de vítimas das chuvas no Rio

RIO - O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha informou, por meio de nota, que disponibilizou dois helicópteros para ajudar no trabalho de resgate das vítimas da forte chuva que atingiu a região serrana do Rio na madrugada desta terça-feira, 12. O pedido de ajuda foi feito pelo governador fluminense, Sérgio Cabral.

Segundo a Marinha, serão emprestados um helicóptero de grande porte e outro menor, da Força Aeronaval, para transportar pessoal e equipamentos do Corpo de Bombeiros.

O chefe do Estado Maior do Comando do Primeiro Distrito Naval, contra-almirante Nilo Moacyr Penha Ribeiro, disse que a ajuda poderá ser ampliada, inclusive com o envio de pessoal, se houver um pedido do governo fluminense.

"Qualquer outro tipo de apoio adicional que o governo do estado necessite, ele deve solicitar ao Comando da Marinha. E, logo após a autorização do Ministério da Defesa, a Marinha vai estar pronta para apoiar na disponibilidade em que tiver os equipamentos e pessoal solicitados".

O helicóptero de grande porte emprestado pela Marinha ao governo fluminense, conhecido como Super Puma, tem capacidade para transportar até 19 passageiros, além dos quatro tripulantes e 4,5 toneladas de carga. A capacidade da aeronave de pequeno porte é para transporte de até três passageiros, além dos três tripulantes e até 500 quilos de carga.

De acordo com Ribeiro, a Marinha pode ceder mais helicópteros "desde que o governo do estado solicite e o Ministério da Defesa autorize".