Marinha continua buscas a pescadores desaparecidos no ES

A Marinha e o Corpo de Bombeiros continuam as buscas aos três tripulantes do Barco de Pesca "Estrela do Mar IV", desaparecidos desde o último sábado, 20, no litoral norte do Espírito Santo, quando a embarcação naufragou.

Segundo a Marinha, apesar do mau tempo na região, está sendo realizada uma varredura numa área de 2.800 km², que começa no município de Conceição da Barra e se estende até o Arquipélago de Abrolhos. O local onde o casco do barco foi encontrado é a prioridade nas operações.

Quatro corpos já foram resgatados nesta terça-feira, 25, dois deles dentro da embarcação e outros dois no mar, segundo a Marinha. Eles foram transportados de helicóptero para a Capitania dos Portos do Espírito Santo e, em seguida, encaminhados para o Departamento Médico Legal de Vitória.

Os navios-patrulha "Guajará" e "Guaratuba", o navio-balizador "Tenente Boanerges", dois helicópteros, uma embarcação da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), quatro mergulhadores da Marinha e dois do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo estão sendo empregados nas buscas.