Marinha emite alerta para possível ciclone no litoral do RJ e ES

SÃO PAULO - A Marinha do Brasil emitiu alerta sobre possível formação de ciclone subtropical entre esta quinta-feira, 23, e sexta, 24, na costa da Região Sudeste. Caso a tempestade se confirme, ela deve receber o nome de "Kurumí", que significa "menino", em tupi-guarani.

Segundo o Climatempo, há previsão de queda acentuada da pressão atmosférica sobre o oceano no decorrer da quinta-feira, entre os litorais sul do Espírito Santo e norte do Rio. "Tudo acontece sobre o mar, mas algumas rajadas de vento, com até 60 km/h poderão ser observadas sobre o continente", diz.

O mais comum é que os ciclones se formem no Atlântico Sul no mês março, período final do verão, de acordo com o Climatempo. Nessa época, a água do ar tem mais calor armazenado, o que favorece o desenvolvimento das tempestades. Na costa entre o Rio e o Espírito Santo, a temperatura da água deve se manter entre 26°C e 27°C.

O fenômeno só será classificado como ciclone se os ventos atingirem 63 km/h ou mais. Se confirmado, ele deve acontecer em regiões oceânicas e não terá "efeito relevante no continente".

"Esta possível tempestade subtropical estará em alto-mar e se afastando do País", afirma o Climatempo. "Depois de organizado, este sistema de baixa pressão atmosférica tende a se deslocar cada vez mais para alto-mar, fazendo a trajetória de para sul, e afastando-se cada vez mais da costa da Região Sudeste."

A configuração de ventos em diversos níveis de altitude, no entanto, deve estimular a formação de grandes áreas de instabilidade. Há previsão de forte chuva sobre o Espírito Santo e na região norte do Rio. "A chuva deve ser volumosa e deve causar transtornos para a população", diz o Climatempo.