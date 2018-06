Marinha encerra buscas por velejador A Marinha encerrou anteontem, após oito dias, as buscas ao náufrago argentino desaparecido na costa do Rio Grande do Sul. O veleiro Maja desapareceu no dia 29, com o tripulante Alberto Canessa, de 68 anos. Ele partiu da Argentina rumo ao litoral brasileiro no dia 24. Ajudaram nas buscas um navio, uma corveta e dois aviões.