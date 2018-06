Marinha japonesa relembra chegada do Kasato Maru No aniversário da chegada ao Brasil do navio Kasato Maru, em 1908, com o primeiro grupo de 781 japoneses, três navios da Marinha daquele país - Kashima, Asagiri e Umigiri - velejarão pela Baía de Santos e atracarão hoje nos armazéns 30 e 31 do porto, muito perto de onde parou o Kasato Maru, há 100 anos. A chegada está prevista para as 9 horas. Os navios, comandados pelo contra-almirante Chikara Inoue, integram o esquadrão de instrução da marinha nipônica. No sábado, o Kashima será aberto à visitação pública e os tripulantes tomarão parte no desfile oficial, que terá a presença do príncipe herdeiro Naruhito.