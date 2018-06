Marinha mantém buscas por desaparecidos em naufrágio A Marinha vai estender por mais um dia, até quarta-feira, 23, as buscas pelas duas pessoas desaparecidas num naufrágio no Rio Solimões na sexta-feira, 18. De acordo com a assessoria da Marinha, ainda há esperanças de que as pessoas possam ter sido socorridas em alguma localidade próxima ao naufrágio. As buscas sob o rio também continuam. No sábado, um corpo foi encontrado e quatro pessoas resgatadas com vida. Na noite de sexta, um barco que levava dois funcionários do Banco do Brasil de Brasília e um de Manaus para pescar, além de quatro tripulantes, naufragou durante uma tempestade na costa do Caruri, a cerca de 30 quilômetros do Rio Solimões e nas proximidades da Ilha dos Mouras.