Marinha retira blindados de favelas da zona norte do Rio

RIO - A Marinha retirou os nove carros blindados do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Os veículos para transporte de tropa foram usados para ultrapassar as barreiras colocadas por traficantes e levar os policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) aos pontos mais altos do morro, no dia 28, data do início da ocupação das favelas.

Em nota, a Marinha ressaltou que o equipamento continua em condições de pronto-emprego, em caso de necessidade. Os tanques do Exército permanecem circulando nos acessos aos conjuntos de favelas ocupados por tropas de paraquedistas e policiais militares.

Com a retomada da rotina no conjunto de favelas, a Polícia Militar (PM) anunciou que passará a patrulhar a região também com o emprego de agentes e cavalos do Regimento Montado (Rpmont). O mesmo policiamento é usado em jogos de futebol e em áreas nobres, como no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul.

As buscas em casas das favelas continuam. Nesta terça-feira, 7, em uma casa no Morro da Chatuba, na Penha, a PM apreendeu 100 quilos de maconha, uma metralhadora e uma pistola. O comandante da PM, Mário Sérgio Duarte, anunciou que o Batalhão de Campanha terá duas sedes em diferentes localidades do Complexo do Alemão e outra na Vila Cruzeiro.

