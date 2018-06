Marinha retira todos os blindados do Complexo do Alemão

SÃO PAULO - Os nove blindados da Força de Fuzileiros da Esquadra da Marinha, que tiveram ação fundamental na ocupação do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, retornaram nesta quinta-feira, 2, ao quartel dos fuzileiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Com os seis tanques que tinham retornados ao quartel na quarta-feira, 1, a Marinha retira todos os seus blindados da região. De acordo com a assessoria de Comunicação Social do 1º Distrito Naval, os tanques foram retirados porque não estavam mais atuando nas operações.

Os veículos ficavam estacionados em frente ao prédio do 16º Batalhão da Polícia Militar, em Olaria, e causavam transtornos ao trânsito. A assessoria do 1º Distrito Naval informou ainda que os blindados podem ser requisitados pelo comando das tropas de segurança para o caso de novas operações.