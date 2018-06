Marinheiro ucraniano é achado morto em navio Um marinheiro ucraniano foi encontrado morto ontem na casa de máquinas do navio King Alfred, que estava atracado no Porto de Salvador. Segundo a Companhia das Docas da Bahia, Olexandr Kalin, de 41 anos, sentiu-se mal após o café da manhã. Suspeita-se de que tenha sofrido parada cardíaca. O navio havia partido de Vitória para Las Palmas, na Espanha, com escala em Salvador. Na sexta-feira, o comandante ucraniano Victor Tretyakov, de 52 anos, também foi encontrado morto em Salvador, dentro da cabine do cargueiro Blue Seas.