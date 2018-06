Marisa Letícia causa frisson no Sambódromo A primeira-dama Marisa Letícia abandonou ontem, durante os desfiles das escolas de samba do Rio, as roupas sóbrias e os gestos contidos. Descontraída, ela vestia calça jeans e blusa azul e branco. Marisa sambou, acenou para o público, beijou o rosto do gari Gilson Lopes e até aceitou conversar com jornalistas. "Isso tudo é maravilhoso!", disse, empurrada por seguranças e jornalistas. Lula, do camarote, viu o tumulto e mostrou surpresa com a atitude dela. Ele ficou de boca aberta. Jornalistas chegaram a brincar, dizendo que Marisa era a verdadeira candidata de Lula para 2010.