Maroni distribui flores ao deixar carceragem O dono da boate Bahamas, Oscar Maroni, deixou ontem à noite a carceragem do 40º DP (Vila Santa Maria), após conseguir habeas corpus. Ele distribuiu flores à imprensa e está com metade da barba e do cabelo raspados, em protesto contra o fechamento de sua boate e hotel. Foi preso dia 30 acusado de explorar prostituição.