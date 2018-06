Marqueteiro para todos os partidos

Dudu Godoy, ex-secretário de Comunicação do governador Zeca do PT (MS) entre 1999 e 2000, é uma potência da publicidade. Ele preside a Quê Comunicação, a agência prestigiada que atende contas da Eletrobras, de 27 prefeituras e da Petrobrás, de quem já recebeu R$ 340 milhões. Dudu fez a campanha de Lula à Presidência em 1998 e a de Marta ao governo de São Paulo no mesmo ano. Assumiu a comunicação de Campinas em 1997, quando Chico Amaral (PMDB) era prefeito. Manteve seu domínio nas administrações Toninho do PT - morto em 2001 -, e Izalene Tiene (PT). Atende a gestão Dr. Hélio desde o início do primeiro mandato. Profissional requisitado, Dudu não encerra seus préstimos a candidatos de única agremiação. Muito antes de abrir as portas para o PT, atendeu em 1986 nomes que formavam na primeira linha do PMDB - Orestes Quércia, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso.