Marronzinho ganhará mais se melhorar estatísticas Os 2 mil marronzinhos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) terão de diminuir a lentidão do trânsito no período da tarde, faltar menos ao trabalho, manter a frota da companhia o máximo possível à disposição da operação diária e chegar ao local de ocorrências no menor tempo possível, para fazer jus a um prêmio de participação nos resultados da empresa. O acordo entre os marronzinhos e a CET já está em vigor e vai até 30 de novembro. Uma das metas é reduzir a lentidão da tarde, cuja média diária atual é de 146 km nos dias de semana. Caso baixem o total para 125 km, os marronzinhos receberão um prêmio de R$ 525. Para outros resultados, entre 125 km e 146 km, a CET pagará valores menores. Os operadores também terão de reduzir o tempo de atendimento das ocorrências, atualmente de12 minutos e meio. A meta é chegar a 10 minutos e meio e pode render mais R$ 525 aos funcionários, se alcançada. NÚMEROS 2 mil marronzinhos trabalham na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 30 de novembro é o prazo para o acordo 125 quilômetros de congestionamento é a meta para o período da tarde R$ 525 é o valor do prêmio a ser dado pela companhia 10 minutos e meio é a meta para atender ocorrências