Marronzinho recebe placa de bicampeão da Fórmula 1 Roberto de Souza Silva, de 49 anos, trabalhou por 14 anos como caminhoneiro. Desempregado por dois anos, soube pelo irmão, em 1992, de um concurso para a vaga de motorista na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Três anos depois, prestou concurso interno para o cargo que ocupa até hoje, de agente de trânsito, ou marronzinho, como os servidores são conhecidos pela população. Por ser considerado um funcionário exemplar, Silva recebeu ontem, em nome da CET, homenagem do programa Piloto da Vez, desenvolvido pela marca de uísque Johnnie Walker. A marca usa pilotos e ex-pilotos de Fórmula 1, como o inglês Lewis Hamilton, atual líder da temporada e favorito ao título na prova deste domingo em Interlagos, para conscientizar motoristas a não dirigirem depois do consumo de bebidas alcoólicas. "Me sinto muito feliz e honrado por representar a família CET nesta homenagem", disse Silva, lembrando que passa mais tempo na companhia do que com seus familiares. Fã de corridas, Silva recebeu uma placa do finlandês Mika Hakkinen, bicampeão da F-1 pela equipe McLaren. "Lembro de muitas corridas dele." Mas ele disse ter como ídolo o tricampeão Ayrton Senna. "Torcia para o Senna nos duelos com (o também tricampeão Nelson) Piquet." Silva contou que assiste a todas as corridas, exceto quando está de plantão. Mas disse que há 15 anos não consegue acompanhar o GP do Brasil: ele sempre ajuda a orientar o trânsito no dia da competição, em Interlagos. "Mas não me importo. Eu gosto do que faço", disse.