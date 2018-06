Marronzinhos voltam a multar apenas infrações graves Os marronzinhos, como são conhecidos os agentes de fiscalização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), fazem novamente nesta terça-feira, 1º, a Operação Multa Zero, quando apenas infrações graves, como excesso de velocidade e ultrapassagem de farol vermelho, são registradas. A operação visa a redução de cerca de 95 % das infrações, mas segundo o presidente do sindicato da categoria, Sindviários, Luiz Antônio Queiroz, a redução será menor nesta terça-feira devido ao maior número de veículos nas ruas, por causa da volta às aulas. A redução das multas deve ficar entre 80 e 90%. Estimativas do sindicato apontam que apenas 300 multas foram aplicadas na cidade no último dia 24, quando a Operação Multa Zero foi aplicada pela primeira vez. O número, porém, não foi confirmado pela CET. Os marronzinhos querem um reajuste salarial de 7%, aumento do vale-refeição de R$ 11,50 para R$ 19 e do vale-alimentação mensal de R$ 110 para R$ 300. Na quarta-feira, 2, será realizada uma nova reunião entre o sindicato e a CET e se as negociações não evoluírem, a categoria prevê a realização de outra edição da operação, na próxima quarta-feira, 9, além da realização de uma assembléia, onde será decidida a total paralisação das atividades.