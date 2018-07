Marta aceita demissão de Sayad e anuncia novo secretário A prefeita Marta Suplicy divulgou nota oficial, no início da noite desta sexta-feira, comunicando que aceitou o pedido de demissão do secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico, João Sayad, feito poucas horas antes. De acordo com a nota, Sayad vai permanecer no governo até a próxima sexta-feira, quando o economista Luís Carlos Fernandes Afonso assumirá o cargo.