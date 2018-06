Marta cai no forró em inauguração de CEU A inauguração do Centro Educacional Unificado (CEU) Cidade Dutra, hoje, teve clima de festa com fogos, bolas de gás, bandeiras do PT e até forró. A prefeita Marta Suplicy dançou de rosto colado com o namorado, o argentino Luis Favre. Animadíssimo, ele trocou passos com senhoras de um grupo de terceira idade. Sem titubear, a dona de casa Marli Rodrigues Badaró, de 49 anos, tirou Favre para dançar e comentou com a prefeita: "A senhora não é boba não, é? Com um homem desses até eu me casaria." Foi o ponto alto da visita que começou às 11 horas. Com Marta, estavam oito secretários e o governador do Estado mexicano de Michuacán, Lázaro Cardenas, convidado pela Secretaria de Relações Internacionais. Cerca de 3 mil pessoas estiveram no local, apesar do frio da manhã. Lágrimas - O CEU tem três piscinas, quadras e pista de skate. O teatro - ainda sem cadeiras, por atraso nas obras, segundo a Prefeitura - é o primeiro do bairro. Terá 400 lugares. Marta visitou a creche, o Telecentro, com 20 computadores, e se sentou entre as crianças, rapidinho. Diante de fotos da construção e frases de agradecimento escritas pelos operários, Marta derramou lágrimas - 40 crianças, filhas dos trabalhadores que construíram o CEU, foram matriculadas. "O trabalhador constrói para os ricos, nunca para ele. Aqui é diferente e estou emocionada."