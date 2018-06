Marta dá refúgio a Palocci em casa de praia no Guarujá O ex-ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, refugiou-se desde sábado em uma paradisíaca praia do Guarujá (SP), a convite da senadora Marta Suplicy (PT-SP), uma de suas principais aliadas até a crise que o afastou do governo. Não é a primeira vez que Palocci se hospeda na casa da correligionária, em um condomínio de luxo em Iporanga, uma praia de acesso público, mas vigiada por um forte esquema de segurança privada, com câmeras de monitoramento, circulação controlada e estacionamento restrito a 30 veículos.