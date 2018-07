Marta diz que comerciantes estão blefando com IPTU A prefeita Marta Suplicy (PT) disse que considera um "blefe" a ameaça de demissão generalizada feita pelo comércio paulistano, caso seja aprovada a proposta de IPTU progressivo. "É evidente que é um blefe. Eles não têm nenhuma sustentação para isso. Você acha que o pagamento de R$ 3,50/dia vai acarretar demissão?", questionou Marta. Ela lembra ainda que o valor de R$ 3,50 é uma média, já que padarias e farmácias vão pagar menos e bancos e shoppings, mais. Na opinião de Marta, além de blefe, a atitude representa má-fé. "É vontade de não contribuir, de não ser parceiro na reconstrução da cidade e na melhoria que a gente precisa dar na periferia". O montante de R$ 500 milhões a mais que seria arrecadado com o IPTU progressivo, ressaltou Marta, seria destinado para educação (30%), saúde (15%) e o restante, para recapeamento. "Tem que tapar buraco nessa cidade, todo mundo reclama, mas se ninguém pagar como é que as administrações regionais vão funcionar bem? Tem que tirar esse dinheiro de quem tem mais", afirmou Marta. Na opinião da prefeita, a população está sendo "enganada" por "comerciantes e donos de shopping". "São duas coisas que estão sendo omitidas da população: os benefícios gerados pelos projetos sociais da prefeitura e a criação de novos empregos com o IPTU progressivo. Tudo isso, em nome de não ter que dividir o que eles tem", disse Marta, referindo-se aos comerciantes contrários ao IPTU progressivo. Manifestações A prefeita lembrou que, de acordo com as matérias feitas pela imprensa, as pessoas que participaram da manifestação contra a proposta de alíquota progressiva do IPTU não sabiam o que estavam fazendo. "Quando elas leram os panfletos que nós distribuímos viram que estavam se manifestando contra eles próprios. Então, eu acho que isso é propaganda enganosa, no mínimo." A prefeita também incluiu entre os que "enganam" a população as lideranças da Força Sindical. A prefeita participou hoje de reunião com sindicalistas, organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). No encontro, que reuniu cerca de 300 lideranças sindicais, foi definida a realização de um ato de apoio à proposta do IPTU progressivo. O ato será realizado em frente a Câmara Municipal de São Paulo, no dia 5 de dezembro. A prefeita, no entanto, não deve participar da mobilização. Além dos sindicatos filiados a CUT outras entidades serão convidadas, partidos políticos e toda a população interessada. "Cuide da sua vida? A prefeita Marta Suplicy não quis falar sobre os preparativos para a festa de aniversário que ela está organizando para o namorado Luis Favre, amanhã. "Cuide da sua vida que eu cuido da minha", respondeu, ao ser indagada sobre o assunto. Favre, que também participou da reunião organizada pela CUT, também não quis atender a curiosidade da imprensa sobre a festividade: "Falem para os donos dos jornais de vocês falarem sobre as festas deles." Favre completa 52 anos e a prefeita Marta contratou o Buffet Gladys Demétrio para organizar a festa, que reunirá 200 pessoas. Esse mesmo buffet já foi contrato pelos ex-prefeitos Celso Pitta e Paulo Maluf.