Marta elogia prisão de sindicalistas A prefeita Marta Suplicy elogiou hoje a eficiência da força-tarefa responsável pelas investigações que resultaram na prisão dos dirigentes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de São Paulo. "Nós já tínhamos suspeitas graves e denunciávamos esse banditismo há muito tempo, inclusive formalizando ao Ministério Público. Se houve prisão é porque alguma coisa encontraram", disse Marta, em declaração divulgada no final da tarde de hoje pela Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social. Segundo a nota, a prefeita vê "com alento" o fato de as denúncias estarem sendo investigadas. Marta voltou a condenar o comportamento dos sindicalistas que, segundo ela, atingiu principalmente a população paulistana. "Milhares de usuários foram prejudicados nos seus trabalhos; os motoristas não foram protegidos nos seus direitos trabalhistas e a prefeitura perdeu tempo precioso na mudança para a melhoria do transporte na cidade", afirma Marta. "A prefeita avalia que o afastamento da diretoria do sindicato será benéfica para o transporte, que por tanto tempo ficou refém do conluio de maus empresários e pseudo-sindicalistas", conclui a nota da Prefeitura.