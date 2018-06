Marta oferece jantar para angariar fundos para campanha A prefeita Marta Suplicy promoveu ontem um jantar na Casa Fasano, no Jardins, para cerca de 400 empresários. O evento teve o objetivo de arrecadar fundos para sua campanha. Cada convite foi vendido a R$ 5 mil - a assessoria da prefeita diz que ao todo foram vendidos 600. O evento contou com a presença de construtores civis, proprietários de shoppings e empreiteiros do setor de limpeza urbana. A prefeita chegou acompanhada de seu marido, Luiz Favre. Além de secretários de Marta, alguns petistas, como Delubio Soares, tesoureiro do partido, também compareceram. O jantar foi servido ao estilo americano, ou seja, os convidados comeram em pé. A entrada contou com alcachofra, salada verde, salmão e queijos. Os pratos principais tinha como opção ravióli de mussarela de búfala, badejo, cordeiro e risoto de aspargos. O encontro foi regado a vinho, champanhe e whisky.