Marta pede ajuda a senadores para obter verbas de Lula A prefeita Marta Suplicy fez hoje um pedido aos três senadores paulistas - Aloizio Mercadante (PT), Eduardo Suplicy (PT), ex-marido da prefeita, e Romeu Tuma (PFL) - para que reivindiquem recursos ao governo federal para projetos viários de melhoria das avenidas Radial Leste e Jacú-Pêssego, na zona Leste de São Paulo. "Pedi que eles visitem os ministros Antonio Palocci (Fazenda), Guido Mantega (Planejamento) e Anderson Adauto (Transportes) para liberação de verbas para a Radial Leste e Jacú-Pessego. Isso poderá transformar a Zona Leste, e ter um impacto grande no desenvolvimento da cidade", afirmou Marta. Ela deu a declaração após sobrevoar a zona leste em companhia dos senadores para mostrar as obras dos Centros Educacionais Unificados (CEU). A prefeita explicou que já há um recurso rubricado da ordem de R$ 15 milhões para as obras viárias na Zona Leste e que seriam necessários mais R$ 50 milhões para que elas sejam terminadas. Sayad Marta afirmou que o secretário das Finanças do município, João Sayad, lhe comunicou sobre sua decisão de deixar a secretaria há algumas semanas. "Ele sentiu que já havia dado sua contribuição que foi a reforma tributária da cidade de São Paulo. Eu fiquei com muita pena de perder uma pessoa da competência do secretário, mas ele foi irredutível e disse que está satisfeito com o que realizou e vai em busca de seus projetos pessoais", explicou a prefeita. O novo secretário do Planejamento, Luis Carlos Fernandes Afonso,deverá tomar posse na próxima sexta-feira. Até lá, Sayad permanece no cargo.