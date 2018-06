Marta pede que ministro espanhol coíba abusos de autoridade

A ministra do Turismo, Marta Suplicy, em conversa com o ministro da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, Joan Clos, afirmou que é "inaceitável" ver brasileiros serem tratados como cidadãos de segunda categoria em aeroportos da Espanha, segundo nota divulgada pela assessoria. A ministra também disse estar confiante de "que o governo espanhol saberá reagir para que os lamentáveis episódios não se reproduzam, em consonância com o respeito às leis e regulamentos vigentes nos respectivos países, e que coíbem abusos de autoridade". Veja também: Ouça as declarações na ministra em áudio da Rádio Eldorado Brasileiros barrados na Espanha chegam a SP Espanhóis são barrados em Aeroporto Saiba como agir se for barrado em aeroporto Policiais chamaram brasileiros de 'cachorros' Brasil ameaça restringir entrada de espanhóis Brasil deve adotar medidas contra espanhóis? Marta lembrou o ministro espanhol de que o país europeu foi o que mais aumentou a emissão de turistas para o Brasil, em 22%, alcançando 211.741 visitantes espanhóis em 2006. Com isso, a Espanha ficou em oitavo lugar na lista de países emissores de turistas para o Brasil. Marta ainda afirmou que as diversas deportações de brasileiros "não contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento de nossas ações e a aproximação" entre os dois países. A ministra também afirmou que a Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, com uma verba de US$ 40 bilhões, aplicada, principalmente, nos setores financeiro, de telefonia e de turismo. Com isso, o Brasil fica em primeiro lugar na América e em segundo no mundo na relação de investimentos espanhóis.