Marta quer acabar com as frotas de táxi As frotas de táxis podem ser extintas em São Paulo. A prefeita Marta Suplicy (PT) elaborou projeto de lei que veda a exploração do serviço a pessoas jurídicas na cidade, modificando a chamada ´Lei dos Táxis´. Pela proposta da prefeita, que será encaminhada hoje à Câmara Municipal, somente motoristas autônomos terão direito ao alvará que garante a prestação do serviço. Leia mais no JT