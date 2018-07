Marta quer oferecer transporte escolar de graça A prefeita Marta Suplicy (PT) autorizou, ontem, a criação de um programa de transporte escolar gratuito, que deve beneficiar 100 mil alunos. A medida consumirá R$ 72 milhões anuais e faz parte do projeto que modifica os gastos com educação, em análise pela Câmara. Para a Prefeitura, transporte é considerado gasto com educação e pode ser incluído nos 30% da receita do Município destinados por lei ao setor. Segundo a Prefeitura, a falta de transporte deixou cerca de 2.400 crianças sem escola em 2001. A licitação do serviço será divulgada em dezembro e o transporte deve funcionar no início de 2002.