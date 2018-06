Marta sonha com revanche eleitoral contra Serra

A senadora Marta Suplicy (PT-SP) quer revanche contra o ex-governador José Serra (PSDB) na eleição do ano que vem para a Prefeitura de São Paulo. Apesar do apelo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo lançamento de um "nome novo" na seara petista, Marta já começou o trabalho de bastidor para obter apoio à sua pré-candidatura dentro e fora do PT.

"Se o Serra for candidato, eu me animo ainda mais a disputar a Prefeitura", disse a senadora, que foi prefeita entre 2001 e 2004 e perdeu a eleição para Serra. "Dizem que uma revanche viria em boa hora, mas eu não gostaria de fazer isso. Agora, não posso negar que seria uma oportunidade de o eleitor fazer uma avaliação dos dois governos."

Serra derrotou Marta na eleição de 2004, quando ela tentava um segundo mandato como prefeita. Um ano e dois meses após assumir o cargo, porém, ele renunciou para concorrer ao governo paulista e conquistou o Palácio dos Bandeirantes. O então vice-prefeito Gilberto Kassab - ex-integrante do DEM e hoje fundador do PSD - ocupou a cadeira deixada por Serra. Kassab também venceu Marta na disputa municipal de 2008.

Apesar da movimentação da senadora, o PT não tem candidato natural em São Paulo. Mesmo assim, o Planalto e o partido da presidente Dilma Rousseff avaliam que o racha no PSDB pode ajudar os petistas. Além de Marta, os nomes mais citados nesse tabuleiro são os dos ministros Aloizio Mercadante (Ciência e Tecnologia), José Eduardo Cardozo (Justiça) e Fernando Haddad (Educação).

Prévias. No momento em que o PT discute propostas para restringir as prévias, Lula lançou a ideia de um partido "de cara nova". Seu candidato é Haddad. "A ideia do Lula tem audiência no partido, mas o nome, não", afirmou o deputado Jilmar Tatto (PT-SP), ele próprio pré-candidato à sucessão de Kassab.

Na prática, o grupo de Marta está dividido. Além de Tatto, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) também quer entrar no páreo paulistano. Tatto e Zarattini foram secretários no governo Marta. Na outra ponta, o senador Eduardo Suplicy (SP) ressuscitou a ideia de ser candidato e não vê problema em disputar prévia com a ex-mulher. Não é a opinião da senadora. "Seria muito constrangedor", disse ela.